ارتكبوا 41 واقعة.. تفاصيل القبض على أخطر عصابة للسرقة في التجمع الخامس(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ألقت مباحث التجمع الخامس القبض على 5 أشخاص كونوا عصابة لسرقة الشنط الحريمي ومتعلقات السيدات بعدة مناطق واحياء راقية، وتمت إحالتهم الى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

التفاصيل بدأت بعدة بلاغات أمام اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة والتي تفيد بوقوع حوادث سرقة "شنط" وحقائب السيدات ومتعلقاتهن اثناء سيرهن بأسلوب واحد في أماكن متفرقة، وعلى الفور أصدر أوامره بسرعة ضبط أفراد العصابة والقبض على المتهمين.

شكل المقدم عمرو الوكيل مفتش مباحث قطاع القاهرة الجديدة فريق بحث مكبر أشرف عليه العميد عبد العزيز سليم، رئيس قطاع القاهرة الجديدة، وقاده المقدم محمد ملش رئيس مباحث التجمع الخامس.

أسفرت تحريات الرائدان أكرم أبوعمره، ومحمود عطيه، معاوني المباحث أن المتهمين هم "محمود.ا" ، مقيم بالوراق الجيزة، "مصطفى.ا"، مقيم بالجيزة، "خالد.م"، مركز أوسيم الجيزة، "فهد.ع"، "صلاح.ع".

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وبينت التحريات أن المتهمين بحوزتهم 3 سيارات مبلغ بسرقتها يتنقلون بها، كما أن الأمن عثر بحوزة المتهمين على، هواتف محمولة و مبلغ مالي و حقائب يد و ساعات و فلاشات و سلاح ابيض وميدليات و اقراص مخدرة، وأقرا المتهمين بارتكابهم 41 قضية سرقة "شنط" من أماكن مختلفة "التجمع الخامس، المعادي، النزهة، الشيخ زايد، ٦ أكتوبر.

وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بسرعة ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.