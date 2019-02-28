- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع هدوء سائق «قطار الموت» يثير الغضب على السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بدا سائق القطار علاء فتحي الذي تسبب في حادث اليوم بمحطة مصر والذي أودى بحياة 20 مواطنًا وإصابة أكثر من 40 شخصًا هادئا للغاية بدرجة لا تتناسب مع الحادث المروع لدرجة استفزت الإعلامي وائل الإبراشي الذي قال له، إن ردود فعله هادئة ولا تتناسب مع الكارثة التي حدثت اليوم. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات السائق بردود فعل غاضبة نتيجة هذا الهدوء غير المبرر من جانبه الذي ابتسم مرات كثيرة خلال الحوار مما جعل البعض يصفه "بالبرود" مثل الدكتور خالد منتصر الذي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:
"بعد ماشفت حضرة سائق القطار تأكدت من إننا بقينا إحنا أكبر خطر على نفسنا.. برود متناهي، بيقول لك نسيت أعمل احتياطاتي، هو ماحدش بيغلط!!، وابتسامة من الودن للودن وكأنه بيتصور سيلفي!!... القماش الاجتماعي بقى مهترئ، وفيه تجريف بشع حصل للإنسان المصري، وأمثال هذا السائق يملأون المحروسة". وقالت أفنان شلبي
"بعد ماشفت حضرة سائق القطار تأكدت من إننا بقينا إحنا أكبر خطر على نفسنا.. برود متناهي، بيقول لك نسيت أعمل احتياطاتي، هو ماحدش بيغلط!!، وابتسامة من الودن للودن وكأنه بيتصور سيلفي!!... القماش الاجتماعي بقى مهترئ، وفيه تجريف بشع حصل للإنسان المصري، وأمثال هذا السائق يملأون المحروسة".
وقالت أفنان شلبي ساخرة: "علاء فتحي" سائق القطار مع وائل الإبراشي: هاتوا خبراء ولجنة فنية تشوف الجرارات ديه تنفع تشتغل ولا لا الأول!! إيه اللي حصل يا علاء؟ -نزلت أقول لزميلى أنت خبطتنى ببص لقيت الجرار مشى إزاى مش فاهم".
وقالت صابرين فايد: "سائق القطار المتسبب فى الحادث بيقول أنا قفزت من القطار مش عشان اتخانق مع سائق الجرار الذى اصطدم بيه لا ولكن عشان كنت خايف أنى أموت، وأنا خفت بصراحة لما الجرار خبط فيا فنزلت ومكنتش أعرف أن الجرار هيمشى.
كانت هذه تفاصيل خبر هدوء سائق «قطار الموت» يثير الغضب على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.