انت الان تتابع هدوء سائق «قطار الموت» يثير الغضب على السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدا سائق القطار علاء فتحي الذي تسبب في حادث اليوم بمحطة مصر والذي أودى بحياة 20 مواطنًا وإصابة أكثر من 40 شخصًا هادئا للغاية بدرجة لا تتناسب مع الحادث المروع لدرجة استفزت الإعلامي وائل الإبراشي الذي قال له، إن ردود فعله هادئة ولا تتناسب مع الكارثة التي حدثت اليوم. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات السائق بردود فعل غاضبة نتيجة هذا الهدوء غير المبرر من جانبه الذي ابتسم مرات كثيرة خلال الحوار مما جعل البعض يصفه "بالبرود" مثل الدكتور خالد منتصر الذي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

"بعد ماشفت حضرة سائق القطار تأكدت من إننا بقينا إحنا أكبر خطر على نفسنا.. برود متناهي، بيقول لك نسيت أعمل احتياطاتي، هو ماحدش بيغلط!!، وابتسامة من الودن للودن وكأنه بيتصور سيلفي!!... القماش الاجتماعي بقى مهترئ، وفيه تجريف بشع حصل للإنسان المصري، وأمثال هذا السائق يملأون المحروسة". وقالت أفنان شلبي