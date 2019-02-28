شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة أحيانا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

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وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من أربعة إلى خمسة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 16»، الإسكندرية «11- 15»، قنا «10- 21»، الأقصر «10- 22»، أسوان «10- 22».