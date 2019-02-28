شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأهداف التعليمية بكلية الشرطة.. أهمها الاهتمام بملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى كلية الشرطة لترسيخ وتحقيق العديد من الأهداف التعليميـة، لدى الدارسين داخل كلية الشرطة.
ويقدم ”الخليج 365” للقراء أهم الأهداف التعليمية بكلية الشرطة:
1: تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: أعضاء هيئة التدريس والمقررات وطرق التدريس والموارد التعليمية المتاحة، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته.
2: الاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملاً على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية.
3: توفير مناخ دراسى ملائم للطالب يلبى طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية، بهدف إعداد منتج أمنى يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية.
4: الاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها، نظراً لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسًا دستوريًا وشرعيًا لعمل جهاز الشرطـة.
5: إعداد الكوادر العلمية والتدريبية فى المجالات المتخصصة من خلال تشجيع الضباط علي الدراسات العليا وابتعاثهم للخارج وتوفير مناخ علمى لإعداد دراستهم المتخصصة.
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