أخبار مصر | "عاشور" يؤجل حفل تكريم شيوخ محامي حلوان حدادا على شهداء محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يؤجل حفل تكريم شيوخ محامي حلوان حدادا على شهداء محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، تأجيل حفل تكريم شيوخ المحامين بحلوان والذي كان محدد له اليوم الخميس بنادي المحامين النهري في المعادي، على أن يحدد له موعد جديد في وقت لاحق.

وأوضح "عاشور"، أن التأجيل بسبب الحداد الذي يعيشه الشعب المصري، على شهداء حادث محطة مصر، الذي وقع أمس الأربعاء، وأدمى قلوب المصريين، داعيا الله بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الحادث خلف 28 حالة وفاة، وأكثر من 40 مصاب، تم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر والهلال والسكة الحديد والمستشفي لقبطى وشبرا العام، فيما لم يتم التعرف على جانب كبير من الجثث لاختفاء ملامحها من أثر الحريق.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام جرار قطار بأرصفة ومبانى المحطة، بعد أن دخل المحطة بسرعة كبيرة، أدت إلى انفجار وحريق كبير.