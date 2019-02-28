أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد توجه تحذيرات مهمة وتفجر مفاجآت بشأن طقس اليوم (بيان درجات الحرارة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد توجه تحذيرات مهمة وتفجر مفاجآت بشأن طقس اليوم (بيان درجات الحرارة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وتنشط الرياح على كافة الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد قد تصل إلى حد العاصفة أحيانا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا مع ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشف الخبراء عن توقعاتهم لحالة الطقس اليوم الخميس- بحسب بيان نشرته هيئة الأرصاد الجوية.

- طقس اليوم الخميس 28-2-2019

وذكر بيان الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس تنشط فيه الرياح على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين المتوسط والأحمر، مصاحبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقسًا باردًا على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقسًا معتدلًا على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء.

- درجات الحرارة المتوقعة:

السواحل الشمالية الغربية 15 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 14 10

الوجه البحري والقاهرة 15 11

جنوب سيناء والغردقة 21 13

شمال الصعيد 19 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 10

وحذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري، أمطار غزيرة، وما بين خفيفة إلى متوسطة على القاهرة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى توقعات بسقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وغدًا على القاهرة، مؤكدًا أن هناك انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة.

وكشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن سبب ارتفاع الحرارة خلال الأيام الماضية، قائلا: "يرجع الارتفاع الذي شاهدناه إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية"، مشيرا إلى أن درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم ستبدأ في الانخفاض على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 16

دمنهور 11 15

الإسكندرية 11 15

بلطيم 10 15

مطروح 09 16

السلوم 08 15

سيوة 08 18

بورسعيد 10 14

دمياط 10 15

الزقازيق 12 16

الإسماعلية 11 16

السويس 10 15

العريش 11 14

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رفح 11 14

رأس سدر 14 22

نخل 05 17

نويبع 10 18

طابا 09 17

كاترين 00 12

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 24

مرسى علم 12 22

الفيوم 09 18

بني سويف 09 19

المنيا 06 19

أسيوط 07 20

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 22

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 23

الوادي الجديد 09 22

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 24

رأس حدربة 14 23

حلايب 16 22

- الصحة توجه عدة نصائح للمواطنين بشأن الطقس حفاظا على صحتهم

كما حذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

- "الصحة" تطالب المواطنين بعدم الخروج من المنزل في هذا الموعد

وطالبت الصحة، في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

- الأرصاد الجوية: حالة الطقس في مصر اختلفت كثيرا بسبب التغيرات المناخية

كما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تأثرت كثيرا بسبب التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم، مؤكدًا أن هناك عدة ظواهر جوية حدثت في مصر خلال الفترات الأخيرة لم تحدث قبل ذلك، منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

- "الأرصاد": هناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات الحرارة

وأشار رئيس التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقيتات بداية الفصول في مصر تغيرت عما كنا نشهده في العقود السابقة، وهناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة وإحساس بحالة الجو غير المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح.

- الأرصاد الجوية: عدم استقرار الطقس يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.