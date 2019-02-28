أخبار مصر | فى حادث القطار.. وفاة طبيبي أسنان وبشري مفقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى حادث القطار.. وفاة طبيبي أسنان وبشري مفقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب حادث حريق القطار فى محطة مصر صباح أمس، فى وفاة طبيب أسنان حديث التخرج، بينما لا يزال مصير طبيب بشرى غامضًا حتى الأن ولم يتم التعرف على مكانه وما إذا كان من ضحايا الحادث أم لا.

كما نعت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، طبيب الأسنان بيشوي فتحي كامل "خريج كلية طب الأسنان بالجامعة– دفعة 2017– محافظة أسوان"، والذى وافته المنية مساء أمس بمستشفي شبرا العام متأثرًا بجراحه بحادث حريق القطار الذى وقع صباح اليوم بمحطة مصر برمسيس.

وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد حسين، إن هناك طبيب مفقود حتى الأن، كان قادمًا من محافظة المنيا صباح اليوم وقت وقوع الحادث، واسمه غير موجود بأسماء المصابين فى المستشفيات التى تم نقل المصابين إليها.

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وأوضح أن الطبيب أحمد حمدي محمود، طبيب عناية مركزة من محافظة المنيا، كان قادمًا صباح اليوم، للتدريب في مستشفى الدمرداش، وتواجد وقت الحادث فى محطة مصر، وهاتفه مغلق منذ الصباح وأسرته لم تصل إليه حتى الأن، واسمه غير موجود بين المصابين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الحادث خلف 28 حالة وفاة، وأكثر من 40 مصاب، تم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر والهلال والسكة الحديد والمستشفي لقبطى وشبرا العام، فيما لم يتم التعرف على جانب كبير من الجثث لاختفاء ملامحها من أثر الحريق.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام جرار قطار بأرصفة ومبانى المحطة، بعد أن دخل المحطة بسرعة كبيرة، أدت إلى انفجار وحريق كبير.