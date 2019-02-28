انت الان تتابع سائق قطار محطة مصر: الجرارات متهالكة.. ومفيش محاسبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال علاء فتحي، سائق القطار الذي تسبب في كارثة بمحطة مصر، اليوم الأربعاء، إنه يعمل في السكك الحديد منذ 25 عامًا، وخبرته كبيرة في مجال عمله. وأوضح، أن قطارات السكة الحديدية متهالكة، ولا تصلح للسير، وأنه اتصل ببرج المراقبة قبل الحادث لمحاولة إنقاذ الموقف، فردوا عليه في المرة الأولى، ولم يردوا عليه مرة أخرى. وتابع، فقدت توازني، ولم أستطع التصرف، ولم أكن أقصد الهرب، مؤكدا أنه جلس في "حوش"، ولم يتوقع حجم الكارثة، التي وقعت، مضيفًا "كنت هاروح الشغل تاني يوم عادي، وأنا متصور إن فيه حادثة بسيطة وقعت".

وعن مجازاة المخطئ في هيئة السكة الحديد، قال: "مفيش حد بيسأل حد، ولا بيجازي حد في السكة". وألقت أجهزة الأمن بالمنوفية القبض على سائق الجرار رقم 2302، الذى اصطدام برصيف رقم 6 بمحطة سكك الحديد في منطقة رمسيس، ما أسفر عن وفاة 20 شخصًا و40 مصابا. وكانت التحريات قد أثبتت عدم وجود السائق بين الضحايا والمصابين. وأخلت

وعن مجازاة المخطئ في هيئة السكة الحديد، قال: "مفيش حد بيسأل حد، ولا بيجازي حد في السكة". Advertisements وألقت أجهزة الأمن بالمنوفية القبض على سائق الجرار رقم 2302، الذى اصطدام برصيف رقم 6 بمحطة سكك الحديد في منطقة رمسيس، ما أسفر عن وفاة 20 شخصًا و40 مصابا. وكانت التحريات قد أثبتت عدم وجود السائق بين الضحايا والمصابين. وأخلت قوات الأمن المحطة من الركاب ومنعت الدخول إليها، وقررت السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر، تزامنًا مع وصول نحو 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق. وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة الطب الشرعي وجهت بنقل جميع جثامين ضحايا حادث محطة مصر، بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة زينهم. اقرأ أيضا: «خناقة» بين السائق ومساعده قبل حريق محطة مصر (فيديو)



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