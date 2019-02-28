تحرير 354 محضرا متنوعا خلال حملات لرفع الإشغالات بـ4 أحياء فى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أنه فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات، بشكل يومى، نفذ 4 أحياء "الساحل والمطرية والمعصرة والوايلى"، حملات لرفع الإشغالات بالشوارع.
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، لـ"الخليج 365"، ان الحملات أسفرت عن تحرير 66 محضر إشغال و 260 محضر إزالة إدارية، و 9 أمر غلق محال مخالفة، و 15 محضرا لباعة جائلين وتحرير 4 محضر بيئة، كما تم إزالة 14 إعلانا مخالفا.
وأشار عوض إلى أن الحملات ركزت على رفع الإشغالات والسيارات الخردة المتروكة، بالشوارع، حفاظا على الأمن العام وعدم استخدامها فى أعمال التخريب أو الأعمال الإرهابية.
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