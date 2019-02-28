شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم زكريا سكرتير عام "الصحفيين": أجريت عملية قسطرة.. وأشكر الفريق الطبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الكاتب الصحفى حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين و المرشح لعضوية مجلس النقابة ، أنه أجرى عملية قسطرة بالقلب موجها الشكر والتقدير للفريق الطبى الذى أجرى العملية .
وكان ”الخليج 365” قد نشر مساء أمس الأربعاء، أن الكاتب الصحفى حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين الحالى، المرشح لعضوية مجلس النقابة، تعرض للإجهاد أثناء تواجده بمقر اتحاد الصحفيين العرب، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقى، لإجراء الفحوصات الطبية، وقام الأطباء بعملية قسطرة له.
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