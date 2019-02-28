شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى: قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا ثواب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة، وإنما هى تدبر للقرآن، ويرجى أن يثاب عليها المسلم.

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قال ابن حجر فى فتح البارى: ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء.. فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء .

أما فى الصلاة فيجب تحريك اللسان قال فى "مواهب الجليل"، ولذلك لا تجزئ القراءة بالعين فقط دون تحريك اللسان فى القراءة الواجبة فى الصلاة، وإنما يجب تحريك اللسان بالقراءة حتى تكون الصلاة مجزئة، قال ابن الحاجب فى كتاب الصلاة: ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان، لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر.