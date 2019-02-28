شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم 4 توصيات فنية لمحصول الطماطم للعروة الصيفية لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل البستانية بوزارة الزراعة، حزمة من الارشادات والتوصيات الفنية ، للزراعات الصيفية وخاصة الطماطم الصيفية لزيادة الإنتاج ومواجهة آفة المحصول خلال شهر مارس.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجان مشكلة من إدارة الخضر التابعة للإدارة لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية لمحصول الطماطم للعروة الصيفية لزيادة الإنتاج، وحل مشاكل جميع المزارعين أن وجدت.

وكشف تقرير المحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، أنه من أهم التوصيات الفنية الشهرية لشهر مارس 2019 الخاصة بزراعات الطماطم، إضافة دفعة من السماد بمعدل جوال سوبر فوسفات + 200 كجم سلفات نشادر + 100 كجم سلفات بوتاسيوم ) للفدان ، وتضاف الأسمدة سرا في الثلث السفلي من الخط ويفضل خربشتها في التربة قبل الرى ، والعناية بالري والعزيق واستمرار الترديم حول النباتات، وتجهيز الأرض لزراعة العروة الصيفية العادية، ورفع غطاء البلاستيك من زراعات طماطم الأنفاق البلاستيكية.