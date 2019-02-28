انت الان تتابع تفاصيل رحلة الموت لعضوتي «روتاري» بمحطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اعتادت كل من نادية صبور، رئيس سابق نادي روتاري رايز، ووسام حنفي، رئيس نادي روتاري جولدن رايدرز، على القيام بأعمال الخير في جميع محافظات مصر، وخلال رحلة عودتهما من محافظة أسوان إلى محطة مصر، وأثناء وقوفهما في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بعد مشاركتهما في أعمال خيرية توقفتا تنتظران القطار المتجه إلى الإسكندرية، لكن القدر لم يمهلهما. في تمام التاسعة وثلاثين دقيقة، اصطدم "جرار وردية" بصدادة حديد داخل المحطة وأحدث انفجارا كبيرا راح ضحيته 20 من الركاب، وإصابة 40 آخرين الذين تصادف وقوفهم بالقرب من التصادم من بينهم نادية ووسام.
وانتشرت التعازي مصحوبة بصورة السيدتين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اللتين كانتا عائدتين من أسوان بعد المشاركة في افتتاح إحدى المستشفيات هناك. وأفاد حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المتوفيتين كانتا عائدتين من أسوان بعد المشاركة في افتتاح مستشفي روتاري مصر العائم في أسوان، كما شاركتا
وانتشرت التعازي مصحوبة بصورة السيدتين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اللتين كانتا عائدتين من أسوان بعد المشاركة في افتتاح إحدى المستشفيات هناك.
وأفاد حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المتوفيتين كانتا عائدتين من أسوان بعد المشاركة في افتتاح مستشفي روتاري مصر العائم في أسوان، كما شاركتا في توزيع كراس متحركه لذوي الاحتياجات الخاصة هناك، ليلة أمس.
وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أن سبب الحادث في محطة رمسيس للقطارات، جاء نتيجة انحدار القاطرة رقم 2302، واصطدامها بالجدار الخرساني في نهاية الرصيف رقم 6 بالمحطة.
وأعلن التليفزيون المصري، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث سكك حديد مصر إلى 25 قتيلا و40 مصابا، بعد أن شهدت المحطة حريقا هائلا إثر اصطدام قاطرة في الرصيف.
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