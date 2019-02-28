انت الان تتابع أول تعليق لسائق القطار المتسبب في كارثة محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
في أول تعليق على الكارثة التي وقعت في محطة مصر، اليوم الأربعاء، قال علاء فتحى، سائق القطار المتسبب فى الحادث، إنه حاصل على دبلوم صنايع ويعمل في السكة الحديد منذ 26 عاما. وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "ON E"، مساء اليوم: "لا أسوق القطار لمسافات طويلة، ولكنى أقود الجرارات من الورشة إلى المحطة والعكس". وتابع: "أثناء عملى جرار تانى كان بيخبط فيا.. واحد كان موجود فى الجرار اللى خبط فيا". وأكد أنه ترك الجرار ونزل للسائق الآخر للعتاب عليه مما حدث وأثناء حديثهما ترك القطار بمفرده واصطدم في المحطة.
وقال: "أنا لما نزلت قلت له أنت غلطان وهو بيقول لى أنت غلطان.. الجرار مشى إزاى أنا مش فاهم". وتمكنت قوات الأمن من القبض على السائق الهارب في حادث قطار محطة مصر، وذلك في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية. وكانت مصادر أمنية أكدت هروب السائق من مكان الواقعة، إثر اشتعال النيران في المحطة، إذ أثبتت التحريات الأولية
وقال: "أنا لما نزلت قلت له أنت غلطان وهو بيقول لى أنت غلطان.. الجرار مشى إزاى أنا مش فاهم".
وتمكنت قوات الأمن من القبض على السائق الهارب في حادث قطار محطة مصر، وذلك في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
وكانت مصادر أمنية أكدت هروب السائق من مكان الواقعة، إثر اشتعال النيران في المحطة، إذ أثبتت التحريات الأولية عدم وجوده بين الضحايا والمصابين. ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربتين الأولى والثانية بالقطار.
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