انت الان تتابع «جوجل» يعلن الحداد على ضحايا حادث محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن جوجل الحداد على ضحايا حادث محطة مصر الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، وذلك من خلال نشر علامة حداد سوداء عبر صفحة البحث الخاصة به. كانت كارثة مروعة شهدتها محطة مصر برمسيس، صباح اليوم، أسفرت عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 40 آخرين، حسب نبأ عاجل عرضه التليفزيون المصري، فيما توقعت مصادر وشهود عيان من موقع الحادث، ارتفاع عدد الضحايا، نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، ما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.

وبعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث. وعقب الحادث، تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس

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