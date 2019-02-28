انت الان تتابع «جوجل» يعلن الحداد على ضحايا حادث محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن جوجل الحداد على ضحايا حادث محطة مصر الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، وذلك من خلال نشر علامة حداد سوداء عبر صفحة البحث الخاصة به. كانت كارثة مروعة شهدتها محطة مصر برمسيس، صباح اليوم، أسفرت عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 40 آخرين، حسب نبأ عاجل عرضه التليفزيون المصري، فيما توقعت مصادر وشهود عيان من موقع الحادث، ارتفاع عدد الضحايا، نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، ما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.
وبعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث. وعقب الحادث، تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس
وبعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث.
وعقب الحادث، تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
كما أعلنت النيابة العامة في بيان لها، أن التحقيقات التي تجريها في حادث القطار، بينت أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثنار دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه ما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305.
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