3 مشاهد أغضبت المصريين.. «سيلفي» محطة مصر ليس الأول

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شاب يلتقط «سيلفي» أمام جرار محطة مصر المتفحم، ومسعفا قطار خورشيد التقطا السيلفي قبل الانتهاء من نقل المصابين.. وسكندريون من أمام برج الأزريطة المايل

رائحة الدم فى كل مكان، جثث متفحمة، بكاء وصراخ، علامات الخوف والفزع على وجوه الجميع، خطوات مسرعة للحصول على الماء أو طفيات للحريق، المشهد مهول، والحدث جلل، لكن أحدهم لم يبال بكل هذا، فقرر أن يلتقط صورة سيلفي مع جرار القطار المتفحم، ليترك الجميع كل ما حدث، ويقفون عند هذه البلادة، وهذا الجمود والجحود. لم يعد حديث للسوشيال ميديا سوى هذا الفتى، الذي وقف وسط هذه الأجواء ليلتقط لنفسه صورة سيلفي، غير مبال بكل الآهات، وكل الأرواح التى فقدت، ليناله من السخرية، والهجوم ما يكفيه ليعيش أبد الدهر فى خجل.

صاحب سيلفي محطة مصر: "كنت بطمن أبويا" صاحب سيلفي كارثة محطة مصر، اسمه ياسر مدبولي، قال إنه لم يفعل ذلك سوى لطمأنة والده "أنا ساكن قريب من المحطة، وبالصدفة كنت معدي سمعت الصوت.. أبويا كلمني قاللي إنت فين طمني فقلتله هبعتلك صورتي". "مدبولي"، قال فى تصريحات صحفية، إنه شارك في حمل الجثث، وعبّر عن حزنه

صاحب سيلفي محطة مصر: "كنت بطمن أبويا" صاحب سيلفي كارثة محطة مصر، اسمه ياسر مدبولي، قال إنه لم يفعل ذلك سوى لطمأنة والده "أنا ساكن قريب من المحطة، وبالصدفة كنت معدي سمعت الصوت.. أبويا كلمني قاللي إنت فين طمني فقلتله هبعتلك صورتي". "مدبولي"، قال فى تصريحات صحفية، إنه شارك في حمل الجثث، وعبّر عن حزنه لوقوع ضحايا جراء هذا الحادث، مشيرا إلى أنه لا يبالي لانتقادات الناس، كما أنه لم يقصد التقاط الصورة أمام القطار، ولم يكن يتوقع أن يتم تفسير موقفه على أنه عدم مراعاة لمشاعر أهالي الضحايا والمصابين، مضيفا: "مكنتش قادر أفكر أتصور فين، فاتصورت قدام القطر، وبعد ما شفت الجثث ماكنتش في وعيي ولا عارف أنا بعمل إيه"، واختتم: "رحم الله الضحايا وشفى المصابين". مسعفان فى كارثة خورشيد سيلفي كارثة محطة مصر لم يكن الأول من نوعه، ففى أغسطس عام 2017، وقع اصطدام قطار رقم 13 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية بالقطار رقم 571، بورسعيد - الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد، وتسبب الاصطدام فى مصرع 49 شخصًا، وإصابة 100 آخرين، ووسط هذه الكارثة خرج مسعفان فى موقع التصادم ليتقطا السيلفي. صورة المسعفيين، خاصة أن عملية نقل الجثث حينها لم تكن قد انتهت، أشعلت غضب مستخدمي السوشيال ميديا، واعتبرها البعض استفزازية، وغير لائقة لصورة رجل الإسعاف المنوط به العمل على إنقاذ أرواح المصابين، ونقل المتوفين. Advertisements عقار الأزريطة المائل

كانت هى المرة الأولى، التى يقبل فيها عدد من الشباب على التقاط سيلفي بجوار كارثة إنسانية، فالأهالى فى محافظة الإسكندرية، يفترشون الشوارع بعد أن تعرضت بنايتهم للميل، وأصبح مجرد الصعود بمثابة انتحار، وإذ بعدد من الشباب يلتقطون السيلفي بجوار برج الأزريطة المائل، وهى الواقعة التى تداولها رواد التواصل الاجتماعي بشكل ساخر. ومن السيلفي ما قتل

بالأمس، كانت محافظة السويس على موعد مع جريمة راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر أربعة عشر عاما، بعد أن أحضرت سلاحا ناريا عبارة عن مسدس عيار 9 مللي، ملك والدها، بغرض التقاط صورة سيلفي لنفسها وهى تحمل السلاح.

برديس الطالبة فى الصف الثاني الإعدادي، وجهت السلاح الناري صوب رأسها، لكن بدلا من أن تضغط على زر التقاط الصورة، ضغطت على زناد السلاح، لتخرج رصاصة أحدثت فتحتة فى رأسها، لتقلى حتفها على الفور. أغرب سيلفي فى التاريخ

أحد ركاب حافلة في مدينة كيليماني بموزمبيق، حصل على أغرب سيلفي في التاريخ، بعد أن نشر صورة له قبل، وبعد الحادث الكبير الذي تعرضت له حافلة كان يستقلها. ولم يمنع الراكب، الذي التقط صورة سيلفي قبل أن تنطلق به حافلة نقل عام إلى المدينة التي يقصدها، وقوع حادث خطير للمركبة التي يستقلها راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، وأصيب 37 آخرون، من التقاط سيلفي آخر. وقرر الرجل نفسه الذي التقط سيلفي قبل بداية الرحلة، تصوير سيلفي آخر، على نفس خلفية الحافلة المقلوبة وضحايا الحادث، وتظهر صورة السيلفي، بعد الحادث، وجه الرجل وكله تراب ومن خلفه الحافلة المقلوبة.

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