شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة موانئ البحر الأحمر تنعي شهداء حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والقيادات والعاملون بالهيئة ببالغ الحزن والأسى ضحايا حريق قطار محطة مصر بالقاهرة، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.
وتوجه صالح بخالص العزاء لأهالي وأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء .
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