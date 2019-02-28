شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات جدوى إلكترونية: المشروع يتكلف 800 ألف جنيه.. ويسترد تكلفته بعد 14 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دراسات الجدوى عديدة، تطرحها صفحات الإنترنت، حول تكلفة مشروع إنتاج الملح، من أجل تشجيع الشباب على العمل.

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لا تترك هذه الأطروحات المنتشرة، أى معلومة مهما كان حجمها، حتى إنها تؤكد على استرداد مال المشروع خلال 14 شهرا فقط من بداية العمل. تقول إحدى الدراسات إن ملح الطعام لا يمكن الاستغناء عنه يوميا، فلا أحد يستطيع الأكل بدونه، لكنه فى الوقت نفسه يعانى من عدم وجود شركات كثيرة تقوم على تحسين جودته تجنبا للمخاطر المحتملة على صحة الإنسان.

فيما توضح دراسة أخرى، أن مشروع إنتاج الملح وتعبئته وتسويقه، يحتاج إلى ميزانية تقدر بـ800 ألف جنيه، وذلك لإنشاء مصنع لطحن وتجفيف وتعبئة الملح، بالإضافة إلى وحدة لتوزيع المنتج، لافتة إلى أن صناعة الملح فى مصر من المشروعات البكر التى لم يدخل فيها كثير من الشركات، وأن القليلة الموجودة هى شركات غير متخصصة ولا تعتمد على الأساليب العلمية سواء فى الإنتاج أو التسويق. ولفتت الدراسة إلى أن المشروع يعتمد على معالج الملح المنتشر فى مصر أيا كان موقعه، سواء على شاطئ البحر الأحمر أو المتوسط، أو فى بحيرات سيوة أو قارون بالفيوم، وأن المصنع الذى سينتج 4000 طن سنويا، يقام على مساحة تتراوح ما بين 1000 و2000 متر، فيما يحتاج إلى معدات مختلفة، طاحونة، ومجفف، وهزاز ميكانيكى، وأقماع تغذية، وسيور نقالة، ومعمل متكامل، و2 جهاز حاسب آلى، وماكينة تعبئة نصف آلية، و3 ماكينات لحام يدوى، وميزان ديجيتال 500 كيلوجرام، وسيارة نصف نقل، كما يحتاج إلى 10 أشخاص لإدارة المشروع وعملية الإنتاج والتوزيع. وأوضح أن التكلفة الشهرية للتشغيل ستتراوح ما بين 138 ألف جنيه عند العمل بنصف الطاقة الإنتاجية، و262 ألف جنيه عند العمل بالطاقة القصوى، فيما تصل قيمة الأصول الثابتة من معدات وأجهزة 625 ألف جنيه.

وشرحت الدراسة، إجراءات تأسيس المصنع، وتبدأ بالحصول على موافقة بإقامة النشاط من إدارة التراخيص، أو إدارة الاستثمار، بالإضافة إلى الحصول على رخصة تشغيل من الحى أو مجلس المدينة، وفتح ملف تأمينى وسجل تجارى، والاشتراك فى اتحاد الصناعات والحصول على سجل صناعى من الهيئة العامة للتصنيع.