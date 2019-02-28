شكرا لقرائتكم خبر عن شركات أدوية: نستورد «الملح المعقم» وصناعة «محلول الملح» السهل الممتنع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محلول الملح، منتج طبى لا غنى عنه داخل أى عيادة أو مستشفى، ونظرا لأهميته للمرضى حددت سعره وزارة الصحة بـ12 جنيها، إلا أن سعره يصل إلى 60 جنيها، بسبب العجز فى توفيره، خاصة فى فصول الصيف.

يقول الدكتور شادى على، مدير إحدى شركات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، أن صناعة محلول الملح سهلة جدا، لكنها تحتاج إلى تقنية عالية، وتعد «صناعة السهل الممتنع»، لأن محلول الملح يتكون من الملح والماء فقط.

وأضاف أن الشركة التى يعمل بها، ومتوقفة حاليا، كانت تنتج ما بين 60 و65% من المحاليل الملحية التى تحتاجها السوق المصرية، لكنها توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن محلول الملح يتكلف ما بين 5 و7 جنيهات للعبوة، وأن وزارة الصحة قامت بتحديد سعره بـ12 جنيها، لكنه كان يصل فى أشهر الصيف إلى 60 جنيها، بسبب فى وجود عجز فى توفيره.

وأوضح أن خطورة صناعة محلول الملح تكمن فى كونه منتجا يدخل فى الدم، ويحتاج إلى خام ملح معقم ومعالج بنسبة 100%، حتى يتم استخدامه فى المحاليل الملحية التى تتفاوت نسبة خام الملح فيها من 0.45 إلى 0.9%.

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وأكد أن شركات الأدوية المصرية المتخصصة فى تصنيع المحاليل الملحية، تقوم باستيراد خام الملح المعقم من خارج مصر، رغم توافر خام الملح فى مصر، لعدم وجود شركات معتمدة ومسؤولة عن تعقيم خام الملح سوى شركة واحدة «شركة النصر»، التابعة للشركة القابضة، فى حين يوجد عدد من الشركات غير معتمدة، لتعقيم الملح، لافتا إلى أن الشركة تقوم بتوفير خام الملح المعقم بهدف توفيره لصناعاتها فقط، حيث تنتج 5 أطنان ملح معقم يوميا، وهى كمية تكاد تكفى إنتاجها فقط، إذ يستخدم الملح المعقم فى العديد من الأدوية.

وقال إن تعقيم الملح، كى يتم استخدامه فى صناعة الأدوية، لا يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، بل يحتاج إلى مستثمر، حيث يصل سعر ماكينة التعقيم 120 مليون جنيه، موضحا أن كل شركات الأدوية المسؤولة عن تصنيع المحاليل الملحية، تقوم باستيراد خام الملح المعقم، من مختلف دول العالم، أهمها الصين، وبأسعار أقل من سعر الكيلو المعالج فى مصر فى حالة توافره، لافتا إلى أن شركته كانت تستورد ما بين 250 و350 طن ملح معالج، وبسعر 3 جنيهات للكيلو، فى الوقت الذى كان يتم شراء كيلو الملح المعقم المصرى بـ5 جنيهات حال توافره.

وطالب باعتماد الدولة لخطط استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الملح وصناعاته، بسبب توافر خامات الملح العالية الجودة فى مختلف المحافظات المصرية، مع مراعاة وجود منافسة قوية من الدول العاملة فى هذا المجال، وعلى رأسها الصين التى تمتلك خام الملح، ولديها تقنية رخيصة فى عملية التعقيم والتصنيع.

الدكتور أحمد زغلول، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات اليابانية لصناعة الأدوية المصرية، يقول إنه يستورد خام الملح المعقم من ألمانيا، لأن الخام المتاح فى مصر دون المستوى.

وأكد أن الملح ثروة قومية تحتاج إلى اهتمام حكومى ووضع خطط استثمارية لها، لكى يمكن استخدامها فى الصناعات المتقدمة مثل صناعات الأدوية.