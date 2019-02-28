شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يعزى مصر فى ضحايا حادث القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، خالص التعازى والمواساة باسم البرلمان العربي، لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً، فى ضحايا حادث قطار محطة مصر. وقال السلمى - فى بيان اليوم الأربعاء"أسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".

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