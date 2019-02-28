رئيس اليمن يبعث برقية تعزية للسيسى فى ضحايا حادثة القطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضحايا حادثة محطة سكة الحديدة اليوم. Advertisements عبر هادى عن خالص تعازيه للرئيس السيسي والشعب المصرى الشقيق ولأسر ضحايا محطة سكك حديد مصر التى حدثت صباح اليوم ، جراء حريق شب إثر اصطدام قطار فى الحواجز الخرسانية. وأعرب فخامة عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم .. مترحماً على أرواح الضحايا، وان يمن بالشفاء العاجل للمصابين وان يجنب مصر وطنا وشعباً كل مكروه انه على كل شيء قدير.

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