شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مصر أوقفت إنشاء دومين للإنترنت باسم دوت حلال والخليج الفارسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة عقدت مباحثات مع هيئة الأسماء والأرقام "الإيكان" على هامش المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة، الذى يختتم أعماله اليوم، حيث تم عقد مباحثات للتعاون لتكون مصر مركزًا لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، وأيضًا التعاون فى مجال رفع البنية التحتية فى مصر وإفريقيا.

وكشف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة كانت قد تعاونت مع مؤسسة الإيكان لوقف إنشاء دومين من جانب بعض جهات معادية، مثل "دوت حلال" و"دوت إسلام" و"الخليج الفارسى" على الإنترنت، إذ توجد علاقات قوية بين جهاز تنظيم الاتصالات والهيئة العالمية، كما أن مصر ممثلة بتلك المؤسسة.

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ومؤسسة الأسماء والأرقام هى منظمة ربحية تأسست عام 1998 يقع مقرها فى كاليفورنيا وهى مختصة بتوزيع و إدارة عناوين الآى بى وتخصيص أسماء المواقع العليا، ومثال ذلك info. Com، وغيرها فى جميع أنحاء العالم، ولها وظيفة إدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية للشبكات.

وكان وزير الاتصالات قد شهد توقيع أكثر من 32 اتفاقية مع شركات عالمية على هامش المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى يختتم أعماله غدًا فى برشلونة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.