شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقك.. الحبس والغرامة عقوبة سرقة الكتب والفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثيرون عن عقوبة سرقة الفيديوهات أو الصور أو الكتب، دون وجه حق، و"الخليج 365" يكشف فى السطور التالية العقوبة التى تنتظر المتهمين بارتكاب هذه الواقعة.

من جانبه يقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن قانون الجريمة الإلكترونية جرم تلك الأفعال وفقًا للمادة 21، فنصت على أن يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو نسخ أو عرض بواسطة شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكرى أو أدبى أو بحث علمى أو جزء منه دون وجه حق.