مصر | الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قطعة أرض بجوار شريط السكة الحديد بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قطعة أرض بجوار شريط السكة الحديد بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بقطعة أرض زراعية، بجوار شريط السكة الحديد، بمركز العياط، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بجوار شريط السكة الحديد، بمركز العياط، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق بمجموعة من الحشائش.

وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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- 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كنيسة في الهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل مبني تابع لكنيسة القديسة دميانة بمنطقة الهرم، دون وقوع ايه خسائر بشرية.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مبني ملحق بكنيسة القيدسة دميانة بمنطقة الهرم.

وتم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، والسيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية، نشبت في مولد كهربائى بالطابق السايع بسبب حدوث ماس كهربائي وامتدت النيران إلى لعب أطفال بالطابق وتم اخماده، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.