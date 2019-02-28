شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب سيلفي حادث قطار محطة مصر: «كنت بثبت لأبويا إني في رمسيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر مدبولي، صاحب سيلفي حادث قطار محطة مصر، إن سبب التقاطه السيلفي إثبات لوالده إنه متواجد داخل المحطة.

وقال «مدبولي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «أمن مصر» مع حسن محفوظ«عبر فضائية»الحدث اليوم«، اليوم الأربعاء:»أنا طالب في معهد بمدينة نصر وبركب من رمسيس، لقيت المطافي والإسعاف بيقولوا لنا ادخلوا ساعدوا الناس، والدي اتصل على 4 مرات ومرديتش عليه، فالمرة الـ 5 رديت عليه وبيقولي أنت فين فبقوله إني في محطة مصر وصورت نفسي وبعتله الصورة عشان اثبت له كلامي«.

وأضاف: «أنا كنت بساعد الناس، ومعملتش حاجة أساساً، أنا معملتش حاجة، اتصورت الصورة لأثبت لوالدي إني تأخرت لإني بساعد الناس، إحنا ناس شعبيين لما بنشوف مصيبة بنجري نساعد الناس».