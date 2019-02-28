شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يدافع عن وزير النقل المستقيل: «من القيادات الواعدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دافع اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، عن هشام عرفات وزير النقل المستقيل، ورفض استقالته على خلفية حادث قطار مصر، وقال: «المسؤول الفعلي هو رئيس هيئة السكك الحديدية وليس وزير النقل الذي يعتبره رئيس الوزراء من القيادات الواعدة».

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وأضاف «سويلم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مع عزمي مجاهد» عبر فضائية «الرافدين+»، أن حادث قطار مصر «فردي أراد الشخص الذي ارتكب الواقعة أن يُعيد مصر للوراء، ويجب محاسبة كل المسؤولين عن السكة الحديدية».

وأكد: «لا تربطني علاقة قرابة بوزير النقل وتعاملت معه عن قرب وهو من القيادات الواعدة التي يعلم رئيس الوزراء دورها، وخير دليل مبادرته بتقديم الاستقالة، فهو استقال ولم يُقال».

وتابع: «مفيش متابعة من قيادات السكة الحديد للعاملين ولا المحطات وكيف تعمل».