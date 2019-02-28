شكرا لقرائتكم خبر عن «دحلان» ينعي شهداء وضحايا حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعي القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، النائب عن كتلة فتح البرلمانية ومؤسس التيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، الشعب المصري قيادة وشعباً جراء الحادث الأليم الذي شهدته محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، موجها تعازيه لأسر الضحايا.
واعرب دحلان عن حزنه الشديد لوفاة 20 شخص واصابة 43 اخرين اثر ارتطام القطار بصدادات الرصيف.
جاء ذلك خلال تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «بمزيد من الحزن نشاطر الشعب المصري والقيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا حريق محطة مصر، سائلين الله أن يرحم جميع الضحايا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدر توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي الذي شهدته محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، موجها تعازيه لأسر الضحايا.
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