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مصرع مدرس بالمعاش أسفل عجلات قطار في القناطر الخيرية

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي مدرس بالمعاش مصرعه، مساء الأربعاء، أثناء عبوره خط السكة الحديد بمدينة القناطر الخيرية، فصدمه أحد القطارات المارة بالمنطقة.

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وجرى نقل الجثة للمستشفى، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بمناظرة الجثة والتصريح بالدفن مع تحديد سبب الوفاة.

وتلقى المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث مركز القناطر، إخطارًا باصطدام قطار بأحد الأشخاص أمام مستشفى القناطر الخيرية، فأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وانتقل على الفور العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية.

وتبين أن الجثة لمدرس بالمعاش يدعى «حسن أحمد إمام حسن- مدرس بالمعاش- 64 سنة»، وأنه في طريقة لمنزله وخلال عبوره السكة الحديد أمام مستشفى القناطر اصطدم به القطار، ما تسبب في إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب العام، وتولت النيابة التحقيق.

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