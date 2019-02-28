شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمناقشة الموقف المالي لجامعة الدول العربية وموقف الأعضاء من سداد مساهماتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية، التابعة لمجلس جامعة الدول العربية اجتماعها الـ«95» اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية الدولية بوزارة المالية السعودية حسين بن شويش الشويش، وبمشاركة كبار مسؤولي وزارات المالية بالدول العربية، وبحضور السفير عبدالله سرور الجرمان الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بالجامعة العربية.

وخصص الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية وفي مقدمتها مناقشة المركز المالي للأمانة العامة وموقف الدول الأعضاء من سداد مساهماتها في موازنة الأمانة العامة لعام 2019، وتقرير الهيئة العليا الرقابة العامة، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الدورة «151» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الشهر المقبل بالقاهرة.