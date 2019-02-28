شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد عن «حادث محطة مصر»: «نحن ضحايا وزير فاشل وموظف مهمل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علق الإعلامي عزمي مجاهد، على حادث قطار محطة مصر والذي راح ضحيته العشرات، بقوله: «من ماتوا هم شهداء إرهاب الإهمال». Advertisements وقدم «مجاهد» في برنامجه عبر فضائية «الرافدين+»، التعازي لكافة الشعب المصري، وقال: «نحن ضحايا لوزير فاشل وسائق فاشل وموظف مهمل». وأضاف: «البلد تبذل مجهودًا كبيرًا في تطوير كافة القطاعات ويأتي مثل هذا الحادث، العمليات الإرهابية لا تحصد أرواحا مثل هذه الأعداد، الإهمال خيانة»، متابعا: «أوعوا تفتكروا إن حد هيفلت من الحساب والرئيس قالها أكثر من مرة كل مهمل سيُحاسب حتى من سرق كوباية مياه هيتم محاسبته».

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