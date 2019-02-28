شكرا لقرائتكم خبر عن معهد ناصر: نسبة شفاء مصابي حادث «حريق محطة مصر» عالية جدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور هاني راشد، مدير مستشفى معهد ناصر، إن المعهد استقبل اليوم 12 حالة، من بينهم 6 حالات عالية الخطورة من مصابي حادث محطة مصر، من بينهم طفلة حجزت داخل العناية المركزة بسبب إصابتها بنسبة حروق بنسبة 60% و5 آخرين من كبار السن المصابين بالحروق.
وتابع «راشد» خلال مداخلة هاتفية على فضائية الأولى، أن نسب الشفاء عالية جدًا، حيث يقومون بتوفير كافة الرعاية الصحية المطلوبة للمصابين، مؤكدًا أن المصابين خضعوا للتشخيص الطبي من كبار جراحي التجميل لتقييم حالتهم.
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