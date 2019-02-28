شكرا لقرائتكم خبر عن الفقي: قبول استقالة «عرفات» مؤشر على إرادة الدولة للوصول إلى المتسبب في الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مرفق السكك الحديدية، استحوذ على النصيب الأكبر من تطبيق المسؤولية السياسية لوزراء النقل.

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وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، إدارة السكك الحديدية مهمة صعبة، بالإضافة إلى أن متطلبات المرفق كثيرة، وعملية إصلاحه تتطلب أموالًا أكبر من إنشائه.

ولفت «الفقي» إلى أن استقالة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عقب حادث انفجار جرار أحد القطارات الذي شهدته محطة مصر اليوم، «نوعًا من الاعتذار» عن الخلل في القطاع الذي يديره، مؤكدًا أن كثيرين يتشاءمون من منصب وزير النقل.

وأوضح المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن قبول استقالة «عرفات» مؤشر على إرادة الدولة وسلطات التحقيق للوصول إلى المتسبب في الحادث وعقابه مهما كان، لافتًا أنه جرى العرف في مصر منذ عقود أن يُطلب من المسؤول الاستقالة بينما هي في الحقيقة «إقالة».