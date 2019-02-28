شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: حادث محطة مصر إهمال جسيم من السائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حوادث القطارات المتسبب فيها مشاكل فنية تلاشت تمامًا خلال العامين الأخيرين.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن حادث محطة مصر اليوم، كان نتيجة إهمال جسيم من السائق الذي ترك الجرار، مؤكدًا أن هناك تحقيقات تجرى حاليًا حول ملابسات الحادث.

ولقي 20 شخصًا، وأصيب 43 آخرون، جراء الحادث الذي شهدته محطة اليوم الأربعاء، إثر اصطدام جرار أحد القطارات بالمصد الخرساني.