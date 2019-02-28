شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنعى الزميل ناجي عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنعى مؤسسة «المصري اليوم» بمزيد من الحزن والألم الزميل ناجي عبدالعزيز، رئيس قسم الاقتصاد في الصحيفة، ورئيس شعبة المحررين الاقتصاديين في نقابة الصحفيين، الذي وافته المنية، مساء الأربعاء.
تؤكد المؤسسة أن الزميل الراحل كان مثالا للجد في العمل والحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الزملاء، وأن وفاته خسارة كبيرة للمؤسسة ولمهنة الصحافة، داعية أن يتغمده المولى بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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