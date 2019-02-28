شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على سائق القطار الهارب في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية القبض على سائق القطار المتسبب في حادث محطة قطار مصر، الذي أسفر عن مصرع وجرح العشرات.

وأكد مصدر أمني أن السائق المتهم يدعى علاء صلاح، وجرى القبض عليه هاربا داخل إحدى الشقق بمدينة شبين الكوم في المنوفية يمتلكها أحد أقاربه.

وأوضح المصدر أنه جرى إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم، وبتفتيش عدد من الأماكن المحتمل اختباؤه فيها تم القبض عليه، حيث إن مسقط رأسه بالمنوفية ولكنه يقيم إقامة كاملة بمدينة طنطا في الغربية.