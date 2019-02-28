شكرا لقرائتكم خبر عن نياحة القمص يوحنا فهيم كاهن كنيسة رئيس الملائكة في شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنيح القمص يوحنا نصيف فهيم، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا شنودة بعياد بك في شبرا، الأربعاء.

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يقام القداس الإلهي الذي يتولى خدمته الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، بحضور جثمان الأب الراحل، صباح الخميس.

وتبدأ صلوات التجنيز الحادية عشر صباحًا، ويبدأ تلقي العزاء من السادسة وحتى العاشرة مساء، بينما تقام صلاة الثالث في الحادية عشرة صباح الجمعة.

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، في رحيل القمص نصيف.