شكرا لقرائتكم خبر عن عزام الأحمد: أموال قطر تكرس للانقسام الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عزام الأحمد، القيادي بحركة فتح، أن مصر كانت وما زالت تحمل على عاتقها مشاكل وهموم القضية الفلسطينية، وتبذل جهوداً مضنية للتوصل لحلول للانقسام الفلسطينى– الفلسطينى الذي أدى إلى نشر الفوضى في الأراضى الفلسطينية المحتلة.

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وأضاف الأحمد، خلال ملتقى الحوار الخامس، الذي تراعاه مؤسسة ياسر عرفات بالقاهرة، أن الانقسام الفلسطينى الذي نشأ منذ عام 2007 بدأ منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، حيث إن الانقسام ساعد إسرائيل على التوسع الاستيطانى، إذ تضاعفت المستوطنات 50 ضعفا عن وتيرتها العادية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهو رقم مخيف جداً.

وأكد الأحمد على أن روسيا جمعت الفصائل الفلسطينية منذ عام 2011 وحتى الشهر الجارى 3 مرات، بالتنسيق مع مصر ولم تفلح هذه المجهودات الروسية في التوصل لحلول للانقسام لكونها لم تتطرق للقضايا الشائكة مثل حل مشكلة رواتب موظفى القطاع.

وشدد الأحمد على أن الأموال التي تنقلها إمارة قطر إلى قطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية تساهم في تكريس الانقسام الفلسطيني من خلال فصل القطاع عن الضفة الغربية.