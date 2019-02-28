شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة العاشرة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 20-22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1008 درجة وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة.

وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.