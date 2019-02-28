شكرا لقرائتكم خبر عن سائق جرار «حريق محطة مصر»: «لم أهرب بعد الحادث.. ولا أتعاون مع أطراف خارجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء فتحي، سائق قطار حادث محطة مصر، إنه حاول أن ينقذ الجرار قبل انطلاقه عند اصطدامه بقطار آخر وهو ما أسفر عن حدوث الشجار، متابعًا: «مكنتش أعرف إنه ممكن يعمل حادثة الوضع لا يحتمل التفكير، مكنتش عارف اتصرف».

وأضاف «فتحي»، خلال لقاء خاص ببرنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on e»، أنه لم يتجه للهروب كما روج البعض ولكن ظل بمكان الحادث، مؤكدًا أنه لم يتعمد ترك الجرار لوقوع الكارثة ولم يتعاون مع أطراف أخرى خارجية.

وذكر أن هناك قطارًا اصطدم به مما أدى لارتباكه، فقام بترك الجرار، ولم يوقفه، لكي يتشاجر مع سائق القطار.

Advertisements

وتابع «فتحي» أنه لم يهرب بعد الحادث مثلما قيل، معقبًا: «قولت هاجي تاني يوم الشغل عادي، وهشوف اللي حصل».

وأردف: «أنا أعصابي تعبانة من الحادثة ومش قادر أتكلم، والموضوع ضايقني وتعبني جدا»، لافتا: «أنا هادئ علشان أعصابي تعبانة، ومشوفتش أي ضحايا ولحد دلوقتي معرفش كام واحد توفي».

وأشار: «أنا مكنتش متعمد بس دا واحد خبط فيا، ومكنتش متعمد إن كل دا يحصل، والجرارين خبطوا في بعض وماعرفتش أتصرف، وانهارت في وقتها علشان أعصابي تعبانة، وكل إللي حصل نصيبي».

وأكد أنه حاول الاتصال بالبرج، ولكنه لم يلقى استجابة ولكنه عاود الاتصال به مرة أخرى، متابعًا: «ممكن يوقف القطر في حتة أمان، رد عليا وقالي ملكش دعوة، ورنيت عليه تاني مردش عليا».