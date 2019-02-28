البابا تواضروس يفتتح معرض مقتنيات البابا شنودة في بورسعيد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح البابا تواضروس الثاني، الأربعاء، معرض مقتنيات مثلث الرحمات المتنيح البابا شنودة الثالث، والمقام بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل ببورسعيد. وبحسب بيان، يضم المعرض الذي أهداه قداسة البابا تواضروس لنيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، تيجان وعصي وصلبان وأقلام ونماذج تحضير وملابس خدمة جميعها تخص المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث. وتعد هذه أول زيارة لقداسة البابا تواضروس الثاني للإيبارشية منذ تنصيبه عام ٢٠١٢، وهي أيضًا أول زيارة لبطريرك الكنيسة بعد أن أصبحت إيبارشية مستقلة بسيامة نيافة الأنبا تادرس أسقفًا لها عام ١٩٧٦. قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض لمقتنيات البابا المتنيح الأنبا شنوده الثالث قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض لمقتنيات البابا المتنيح الأنبا شنوده الثالث قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض لمقتنيات البابا المتنيح الأنبا شنوده الثالث قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض لمقتنيات البابا المتنيح الأنبا شنوده الثالث

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