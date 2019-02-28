شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التضامن:
التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية من 70 ألف إلى 105 آلاف جنيه
http://www.youm7.com/4155689
التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين
http://www.youm7.com/4155620
وزارة التموين:
التموين: توفير 213 مليون دولار لشراء القمح المخصص للخبز المدعم
http://www.youm7.com/4156224
التموين تعلن التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية
http://www.youm7.com/4155826
وزارة التربية والتعليم:
التعليم تنتهى اليوم من استطلاع رأى طلاب الثانوية العامة حول الجدول المقترح
http://www.youm7.com/4155259
"التعليم" تؤكد: نتابع باستمرار تسليم المدارس الثانوى التابلت للطلاب
http://www.youm7.com/4154708
وزارة الصحة:
صور.. الصحة: حصر المصابين والمتوفين والإعلان عن حالتهم بالتفصيل بعد تدقيقها
http://www.youm7.com/4155331
فيديو.. وزيرة الصحة من معهد ناصر: 20 وفاة و40 مصابا حصيلة حريق محطة مصر
http://www.youm7.com/4155601
وزارة الزراعة:
"الزراعة" تضبط 8574 عبوة مبيدات محظور تداولها بالأسواق خلال أسبوعين
http://www.youm7.com/4154696
وزارة النقل:
وزير النقل يتقدم باستقالته بعد حاث قطار محطة مصر.. ورئيس الوزراء يقبلها
http://www.youm7.com/4155804
وزارة النقل تشكل لجنة لإعداد تقرير فنى عن حادث قطار محطة مصر
http://www.youm7.com/4155399
وزارة الأوقاف
وزير الأوقاف: 50 إماما وواعظة لمرافقة بعثة الحج لعام 1440هـ
http://www.youm7.com/4155196
كانت هذه تفاصيل خبر دواوين الوزارات.. التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.