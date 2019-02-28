شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التضامن: التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية من 70 ألف إلى 105 آلاف جنيه http://www.youm7.com/4155689 التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين http://www.youm7.com/4155620 وزارة التموين: التموين: توفير 213 مليون دولار لشراء القمح المخصص للخبز المدعم http://www.youm7.com/4156224 التموين تعلن التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية http://www.youm7.com/4155826 وزارة التربية والتعليم: التعليم تنتهى اليوم من استطلاع رأى طلاب الثانوية العامة حول الجدول المقترح http://www.youm7.com/4155259 "التعليم" تؤكد: نتابع باستمرار تسليم المدارس الثانوى التابلت للطلاب http://www.youm7.com/4154708 وزارة الصحة: صور.. الصحة: حصر المصابين والمتوفين والإعلان عن حالتهم بالتفصيل بعد تدقيقها http://www.youm7.com/4155331 Advertisements فيديو.. وزيرة الصحة من معهد ناصر: 20 وفاة و40 مصابا حصيلة حريق محطة مصر http://www.youm7.com/4155601 وزارة الزراعة: "الزراعة" تضبط 8574 عبوة مبيدات محظور تداولها بالأسواق خلال أسبوعين http://www.youm7.com/4154696 وزارة النقل: وزير النقل يتقدم باستقالته بعد حاث قطار محطة مصر.. ورئيس الوزراء يقبلها http://www.youm7.com/4155804 وزارة النقل تشكل لجنة لإعداد تقرير فنى عن حادث قطار محطة مصر http://www.youm7.com/4155399 وزارة الأوقاف وزير الأوقاف: 50 إماما وواعظة لمرافقة بعثة الحج لعام 1440هـ http://www.youm7.com/4155196

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