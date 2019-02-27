انت الان تتابع تكليف وزير الكهرباء بتسيير أعمال وزارة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال مصدر مسؤول، اليوم، إن رئيس الوزراء كلف وزير الكهرباء بتسيير أعمال وزارة النقل بعد استقالة الوزير المسؤول عنها إثر حادث محطة مصر الذي قتل فيه 20 شخصا، وأصيب 43 آخرون، بحسب فضائية "دي إم سي". وأضاف المصدر، أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف الدكتور محمد شاكر بإدارة وزارة النقل لحين تعيين وزير جديد خلفا للمهندس هشام عرفات الذي كان يتولى حقيبة النقل منذ فبراير 2017. وقبل مدبولي استقالة عرفات التي تقدم بها بعد الحادث، الذي قال إن استقالته جاءت من منطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث، مؤكدا أنه أجرى تحقيقا أوليا في الحادث وسلم نتائجه للمسؤولين.

كانت كارثة مروعة شهدتها محطة مصر في رمسيس، وقعت صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 40 آخرين، حسب نبأ عاجل عرضه التليفزيون المصري، فيما توقعت مصادر وشهود عيان من موقع الحادث، ارتفاع عدد الضحايا، نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي،

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