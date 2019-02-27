انت الان تتابع «خناقة» بين السائق ومساعده قبل حريق محطة مصر (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو جديد يُظهر شجار بين سائقي القطار الذي انفجر في محطة مصر صباح اليوم، وأوضح الفيديو أن سائقي القطار نشبت بينهما مشاجرة بعد مشادة كلامية، دفعت السائق للنزول من الجرار، وبعدها تحرك القطار ناحية المحطة ليحدث الانفجار. وألقت أجهزة الأمن بالمنوفية القبض على سائق الجرار رقم 2302، الذى اصطدام برصيف رقم 6 بمحطة سكك الحديد في منطقة رمسيس، ما أسفر عن وفاة 20 شخصا و40 مصابا. وكانت التحريات قد أثبتت عدم وجود السائق بين الضحايا والمصابين.

وأخلت قوات الأمن المحطة من الركاب ومنعت الدخول إليها، وقررت السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر، تزامنًا مع وصول نحو 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن 20 متوفيّ و40 مصابا، فضلًا عن تفحم عدد من الجثث. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حادث محطة مصر أسفر