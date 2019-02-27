انت الان تتابع «الصحة»: 14 ذكرًا و4 إناث وطفلان قتلى حريق محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حادث محطة مصر أسفر عن وفاة 20 شخصًا، وهم 14 ذكرًا، و4 إناث، وطفلان شقيقان. وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة الطب الشرعي وجهت بنقل جميع جثامين ضحايا حادث محطة مصر، بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة زينهم. ولفت "مجاهد" إلى عدم التعرف على بعض الجثامين حتى الآن، ويجري تحديد هويتهم بواسطة الطب الشرعي. وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 43 آخرين، حسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات. وأكد مجاهد خروج 15 مصابا فيما يتبقى 28 مصابا في مستشفيات معهد ناصر والهلال ودار