«الصحة»: 14 ذكرًا و4 إناث وطفلان قتلى حريق محطة مصر

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حادث محطة مصر أسفر عن وفاة 20 شخصًا، وهم 14 ذكرًا، و4 إناث، وطفلان شقيقان. وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة الطب الشرعي وجهت بنقل جميع جثامين ضحايا حادث محطة مصر، بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة زينهم. ولفت "مجاهد" إلى عدم التعرف على بعض الجثامين حتى الآن، ويجري تحديد هويتهم بواسطة الطب الشرعي. وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.
وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 43 آخرين، حسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات. وأكد مجاهد خروج 15 مصابا فيما يتبقى 28 مصابا في مستشفيات معهد ناصر والهلال ودار
وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 43 آخرين، حسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات.
وأكد مجاهد خروج 15 مصابا فيما يتبقى 28 مصابا في مستشفيات معهد ناصر والهلال ودار الشفاء، وهناك حالات تحتاج لعلاج دقيق وكوادر طبية للتعامل مع كل المصابين.
وقال إن مخزون الدم في المستشفيات يكفي لحالات المصابين في الحادث، والإصابات معظمها حروق من الدرجة الثانية إلى الثالثة، مؤكدا: "ليس لدينا عجز في توفير الفرق الطبية و3 فرق للدعم النفسي للمصابين وأسرهم"، وذلك حسب ما نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء.
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