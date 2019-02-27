شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تكشف تفاصيل حادث محطة مصر: «السائق ترك القطار ولم يغلق المحرك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي الصباغ، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن سائق الجرار كان بداخله قبل وقوع الحادثة التي حدثت اليوم في محطة مصر وأودت بحياة 20 شخص.

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وأضاف الصباغ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سائق الجرار قام بزيادة سرعة الجرار، وخلال سيره حدثت «محاشرة» مع جرار مجاور له، وفي حالة نزوله من الجرار كان يجب أن يتم إغلاق محرك القطار، ولكنه نزل من القطار وهو يسير بسرعته العالية ليصطدم الجرار بداخل المحطة.

وكشف نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه عندما غادر الجرار كان يجب إيقاف محرك الجرار بالكامل قبل مغادرته وما قام به مخالفة جسيمة وهو سبب الحادث وكان يسير بسرعة تصل إلى نحو 60 كيلومترا أثناء دخوله رصيف المحطة .

وتابع أن سرعة الجرار لا يمكن قياس سرعته قبل وقوع الحادث ولكن السرعة الطبيعية لا تزيد عن 8 كيلومترات في الساعة حتى يدخل رصيف المحطة.