شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عامر يكشف تفاصيل جديدة عن حادث «حريق محطة مصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامي شريف عامر تقريرا مصورا من حادث انفجار وحريق محطة مصر، صباح الأربعاء.

وقال «عامر»، في تقريره من موقع الحادث لبرنامجه «يحدث في مصر»، إن الجرار المتسبب في الحادث انطلق واصطدم بدون سائق في الساعة 9:33 صباحا .

وأضاف أن محيط الانفجار ليس بالصغير حيث اصطدام كتلة كبيرة من الوزن مع الاندفاع القوي تسبب ارتفاع النيران بطول المبنى حوالى 8 أمتار.