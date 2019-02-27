شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة يتشح بالسواد بعد حادث قطار محطة مصر (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر النجم المصري محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، متشحًا بالسواد في استديو الدوري الإنجليزي على قنوات «بي إن سبورتس».

تأتي إطلالة أبوتريكة بالتزامن مع حادث قطار محطة مصر، صباح الأربعاء، الذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين، واستقالة وزير النقل، الدكتور هشام عرفات.