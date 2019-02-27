شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعرض على ميشيل باشليه جهود مصر في ملف حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، على هامش مشاركته في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان «ميشيل باشليه»، حيث أكد شكري خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له، كما أكد حرص مصر على الاستفادة من برامج التعاون الفني وبناء القدرات التي تقدمها المفوضية السامية لدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وبحسب بيان، الأربعاء، تم خلال اللقاء إجراء نقاش معمق في جميع موضوعات حقوق الإنسان وعدد من القضايا المثارة على الساحة الدولية.

وعرض شكري جهود الحكومة المصرية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، فيما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار الموضوعي البناء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.