شكرا لقرائتكم خبر عن بطل إنقاذ الضحايا بحادث قطار محطة مصر: «الناس كانت بتجري قدامي مولعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالرحمن، أحد أبطال الحادث المؤلم الذي شهدته محطة سكك حديد مصر، الأربعاء، حيث تمكن من إنقاذ 4 مواطنين تعرضوا للاحتراق جراء الحادث، إن فترة وقوع الحادث وسقوط الضحايا لم تستغرق سوى من 5 إلى 10 دقائق.

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أنه كان يقف كطبيعة الحال قبل وقوع الانفجار عند مدخل النفق، وتابع: «فجأة شاهدت الجميع يهرع ويجري في كل مكان مع قرب قدوم الجرار الذي اصطدم بالمصد الأسمنتي، حيث وقع الانفجار، والناس كانت بتجري قدامي مولعة».

وأوضح «عبدالرحمن» أنه يعمل بالشركة الوطنية للخدمات، منذ عام تقريبًا، مؤكدًا أنه كان يرغب في تقليل الخسائر والحد من سقوط الضحايا لكنه لم يستطع القيام بذلك.