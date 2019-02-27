شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الشكاوى الحكومية»: توجد جوانب إيجابية لحادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر.

وأضاف «الرفاعي»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم، الأربعاء، أن هناك جوانب إيجابية للحادث وهي سرعة التفاعل، والتجاوب السريع على أعلى مستوى فور وقوعه.

وأشار إلى أن الحكومة أدارت الحادث بروح إدارة الأزمة، وأنه تم احتواء آثار الحادث بأسرع وقت ممكن، وتم تسكين جميع الحالات، كل حسب إصابته في أسرع وقت، وتم النقل الآمن لجميع الإصابات، وتم التنسيق على أعلى مستوى بين جميع المستشفيات.